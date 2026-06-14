Crissey

Crissey - le Criss'Bar organise une soirée exceptionnelle avec Liam vendredi 19 juin à partir de 19h00.

Par Christian CLEAUX

Publié le 14 Juin 2026 à 23h42

Crissey - le Criss'Bar organise une soirée exceptionnelle avec Liam vendredi 19 juin à partir de 19h00.

le 19 juin, fête de la musique avec le DJ et saxophoniste Liam au Criss'Bar à Crissey

Une sortie à ne pas manquer pour passer un bon moment