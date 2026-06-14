SPL SUD BOURGOGNE AMENAGEMENT - Conseil d’administration du 21 mai 2026 – Assemblée Spéciale du 21 mai 2026 - Assemblée générale mixte du 9 juin 2026

Annonce JAL — SPL SUD BOURGOGNE AMENAGEMENT

SPL SUD BOURGOGNE AMENAGEMENT

Société Publique Locale au capital de 225 000 €



Siège social : 12 rue Alfred Kastler – 71530 FRAGNES-LA-LOYÈRE

878 755 594 RCS CHALON-SUR-SAÔNE



Conseil d’administration du 21 mai 2026 – Assemblée Spéciale du 21 mai 2026 - Assemblée générale mixte du 9 juin 2026



1° Renouvellement des administrateurs

À la suite des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 et des délibérations des collectivités, il a été pris acte de la désignation des administrateurs suivants au conseil d’administration :

– Pour la Communauté d’agglomération Le Grand Chalon :

M. Dominique JUILLOT -Mme Sylvie TRAPON -Mme Florence PLISSONNIER -Mme Marie-Claire DILLY -M. Michel RONFARD -M. Olivier GROSJEAN -M. Philippe FOURNIER

– Pour la Communauté urbaine Le Creusot Montceau-les-Mines :

Mme Anne SÉVIN -M. Gérard DURAND -M. Cyrille POLITI -Mme Isabelle LOUIS

– Pour la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan :

M. Jean-François NICOLAS

– Pour le Département de Saône-et-Loire :

M. Dominique LOTTE

– Pour la commune de Crissey :

Mme Catherine LAURIOT

– Pour la commune de Montceau-les-Mines :

M. Éric COMMEAU

– Pour la commune de Givry :

M. Jean LANNI

– Pour la commune de Chalon-sur-Saône :

Mme Sophie LANDROT

– Pour l’assemblée spéciale des collectivités à faible participation :

M. Vincent BERGERET, Président de l’assemblée spéciale.

Le conseil d’administration reste composé de 18 membres, conformément aux statuts.



2° Nomination du Président-Directeur Général

Le conseil d’administration, réuni le 21/05/2026, a élu :

M. Dominique JUILLOT, représentant la Communauté d’agglomération Le Grand Chalon,

en qualité de Président du conseil d’administration et Directeur général, cumulant les fonctions de Président-Directeur Général.

Le mandat de Président-Directeur Général est exercé pour la durée du mandat d’administrateur de l’intéressé, à compter du 21/05/2026.



3° Désignation de la Vice-présidente

Lors de la même séance, le conseil d’administration a désigné :

Mme Anne SÉVIN, représentante de la Communauté urbaine Le Creusot Montceau-les-Mines,

en qualité de Vice-présidente de la société, pour la durée de son mandat d’administratrice, à compter du 21/05/2026.



4° Rémunération des mandataires sociaux

Le conseil d’administration a décidé de maintenir l’absence de rémunération du Président-Directeur Général et de ne verser aucune rémunération aux mandataires sociaux au titre de leurs fonctions au sein de la SPL.

5° À la suite des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 et des délibérations des collectivités, il a été pris acte de la désignation des administrateurs suivants à l’assemblée spéciale :

- Pour la commune de Saint-Martin-en-Bresse :

M. MARCEAUX Didier



- Pour la commune de Buxy :

Mme DAPRILE Emmanuelle



- Pour la commune de Verdun-ciel :

M. MORATIN Jean-Louis



- Pour la commune de Demigny :

Mme DILLY Marie-Claire



- Pour la commune d’Epinac :

M. ABADIE Benoît



- Pour la commune de Le Breuil :

M. ARNOLDO Robert



- Pour la commune de Lux :

M. DERNOIS Jean-François



- Pour la commune de Saint-Marcel :

M RONFARD Michel



- Pour la commune de de Branges :

M. FRANÇOIS Didier



- Pour la commune de Châtenoy-le -Royal :

M. BERGERET Vincent





- Pour la commune de Fragnes-La Loyère :

Mme OLIVIER Laurence



- Pour la commune du Creusot :

Mme PERNIN Anne



- Pour la commune de Mellecey :

M. JOBARD Manuel



- Pour la commune de Rully :

Mme LABORDE Anaïs



- Pour la commune de Saint-Bérain-sous-Sanvignes :

M ; MALESSARD Éric



- Pour la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise :

M. MORAIN Denis



- Pour la Communauté de Communes Terres de Bresse :

Mme POROT Isabelle



6° Modification des statuts

Sur proposition du conseil d’administration du 21/05/2026, l’assemblée générale mixte du 09/06/2026 a approuvé la mise à jour des statuts de la société, et notamment :

– la modification de l’article 19 « Présidence du Conseil d’administration », qui prévoit désormais qu’aucune limite d’âge n’est imposée pour la désignation du président ;

– la mise à jour de références et coordinations diverses sans incidence sur les mentions obligatoires d’identification de la société.



Les statuts mis à jour portent la date du 09/06/2026.

Mention sera faite au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE.