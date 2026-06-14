SEM VAL DE BOURGOGNE - Conseil d’administration du 21 mai 2026 – Assemblée générale mixte du 9 juin 2026

Annonce JAL — SEM VAL DE BOURGOGNE

SEM VAL DE BOURGOGNE

Société Anonyme d’Économie Mixte Locale au capital de 1 079 808 €



Siège social : 12 rue Alfred Kastler – 71530 FRAGNES-LA-LOYÈRE

424 673 531 RCS CHALON-SUR-SAÔNE



Conseil d’administration du 21 mai 2026 – Assemblée générale mixte du 9 juin 2026

1° Renouvellement des administrateurs

À la suite du renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires, il a été pris acte de la désignation des administrateurs suivants :

– Pour la Communauté d’agglomération Le Grand Chalon :

M. Dominique JUILLOT -Mme Sylvie TRAPON -M. Olivier GROSJEAN -M. Yves LOUAISIL - M. Maxime RAVENET -Mme Marie-Claire DILLY -M. Jean-Christophe ANDRÉ

– Pour la Communauté Urbaine Creusot-Montceau :

Mme Anne SÉVIN - Mme Florence PAUCHARD -M. Yohann CASSIER -M. Éric COMMEAU -M. Cyrille POLITI

– Pour le Département de Saône-et-Loire :

Mme Françoise VAILLANT -M. Lionel DUPARAY

– Pour la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan :

M. Olivier BARRÉ

– Pour la Caisse des Dépôts et Consignations :

M. Cédric AYMONNIER

– Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropole de Bourgogne :

M. Michel SUCHAUT

– Pour la Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté :

M. Xavier BOUJON

Le conseil d’administration demeure composé de 18 administrateurs, conformément aux statuts.



2° Nomination du Président-Directeur Général

Le conseil d’administration, réuni le 21/05/2026, a, à l’unanimité, élu :

M. Dominique JUILLOT,

en qualité de Président du conseil d’administration et Directeur général, cumulant les fonctions de Président-Directeur Général de la SEM Val de Bourgogne.

Le mandat de Président-Directeur Général est exercé pour la durée de son mandat d’administrateur, à compter du 21/05/2026.



3° Désignation de la Vice-présidente

Lors de la même séance, il a été décidé, à l’unanimité, de désigner :

Mme Anne SÉVIN, Vice-présidente de la Communauté urbaine Creusot-Montceau,

en qualité de Vice-présidente de la SEM Val de Bourgogne, pour la durée de son mandat d’administratrice, à compter du 21/05/2026.



4° Rémunération des mandataires sociaux

Le conseil d’administration a décidé qu’aucune rémunération ne serait versée au Président-Directeur Général ni aux autres mandataires sociaux au titre de leurs fonctions, conformément aux statuts.



5° Modification des statuts

Sur proposition du conseil d’administration du 21/05/2026, l’assemblée générale mixte du 09/06/2026 a approuvé la mise à jour des statuts de la société, et notamment :

– la modification de l’article 16 « Présidence du conseil », qui prévoit désormais qu’aucune limite d’âge n’est imposée pour la désignation du président ;

– la confirmation de la rédaction de l’article 20 « Direction générale » et de l’article 21 « Rémunération des administrateurs, du Président, des Directeurs généraux et des mandataires du Conseil d’administration », sans incidence sur les mentions obligatoires d’identification.

Les statuts mis à jour portent la date du 09/06/2026.



Mention sera faite au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE.