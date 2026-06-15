Agglomération chalonnaise
BATTERIES MARINES chez LUX ÉNERGIES
Par Serge DUNAND
Publié le 15 Juin 2026 à 11h00
Prenez le large en toute confiance grâce aux batteries marines haute performance proposées par Lux Énergies.
Une sortie en pleine mer ?
Conçues pour résister aux conditions les plus exigeantes en mer, nos batteries offrent puissance, fiabilité, endurance et longévité pour accompagner tous vos équipements nautiques : moteur électrique, électronique embarquée, instruments de navigation, équipements de bord et bien plus encore.
Que vous soyez plaisancier occasionnel, passionné de navigation ou professionnel du nautisme, Lux Énergies vous apporte des solutions adaptées à vos besoins, avec des conseils personnalisés et un accompagnement de proximité.
Faites le choix d’une énergie fiable et durable pour profiter pleinement de vos sorties en mer, en toute sérénité.
Disponible chez Lux Énergies
Conseils personnalisés & service de proximité
23, route de Lyon – 71100 Lux
[email protected]
Lux Énergies, votre partenaire énergie
LUX ÉNERGIES, c’est aussi les batteries pour vos camping-cars – véhicules de loisirs – tondeuses…
LUX ÉNERGIES
23, route de Lyon – 71100 LUX
Contact : 03 85 42 88 54
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Publi-information Serge DUNAND
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Tél : 06 32 00 00 49
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