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Guerre au Moyen-Orient : un accord de paix a été conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, annoncent Donald Trump et le médiateur pakistanais

Publié le 15 Juin 2026 à 08h01

Le président américain a affirmé dimanche que le détroit d'Ormuz allait rouvrir, tandis que Téhéran a confirmé "la fin immédiate" de la guerre, "y compris au Liban".

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