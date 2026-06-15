Lux
AVIS DE DECES - Monsieur César ALTOMARE
Publié le 15 Juin 2026 à 13h55
Istres, Lux, Saint-Désert, Préty,
Santa et Dominique CERBELLA,
sa soeur et son beau-frère,
Julio et Emilie CERBELLA,
Walter et Sandrine CERBELLA,
Eddy CERBELLA,
ses neveux et leurs conjointes,
Rose et Jean-Louis DOUHARD,
sa nièce et son conjoint,
Aurore et Laurent FLATOT,
Félicien PICHENOT, Grégoire PICHENOT,
ses arrière-petits-neveux et nièce,
ses arrière-arrière-petits-neveux et nièces,
ont la douleur de vous faire part du décès de
Monsieur César ALTOMARE
survenu à l'âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 juin, a 10 h 30, en l'église de Lux.
La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la maison de retraite - AKESIS de Dracy-le-Fort pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis fient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Roc Eclerc - 71100 Saint-Rémy
03 85 93 61 20
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