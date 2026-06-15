AVIS DE DECES - Monsieur César ALTOMARE

Istres, Lux, Saint-Désert, Préty,



Santa et Dominique CERBELLA,

sa soeur et son beau-frère,

Julio et Emilie CERBELLA,

Walter et Sandrine CERBELLA,

Eddy CERBELLA,

ses neveux et leurs conjointes,

Rose et Jean-Louis DOUHARD,

sa nièce et son conjoint,

Aurore et Laurent FLATOT,

Félicien PICHENOT, Grégoire PICHENOT,

ses arrière-petits-neveux et nièce,

ses arrière-arrière-petits-neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Monsieur César ALTOMARE



survenu à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 juin, a 10 h 30, en l'église de Lux.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la maison de retraite - AKESIS de Dracy-le-Fort pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis fient lieu de faire-part et de remerciements.

PF Roc Eclerc - 71100 Saint-Rémy

03 85 93 61 20