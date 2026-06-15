Les jeunes du RTC ont brillé de mille feux ce week-end

Ce week-end était le théâtre des dernières journées des Challenges fédéraux U14/F15 à X et à XV ainsi que du Challenge de France Alamercery et cadets. A Autun, au stade Saint-Roch, les U14/F15 à X ont conclu de la meilleure des manières avec quatre victoires en quatre matches face à Dole, Dijon, Nuits/Chambertin et le Nivernais. De quoi satisfaire leur coach Yann Trécourt, par ailleurs agent de développement sportif au club, en charge de la formation école de rugby et rugby féminin. “ On aurait même souhaité une journée de plus (sourire). Le groupe a prouvé sa progression au fil des rencontres, notamment les féminines. Certains profils de joueurs sont très prometteurs pour l’avenir. L’entente Chalon, Buxy et Verdun est une vraie fierté du club, elle fonctionne à merveille, c’est très intéressant pour la suite”.



RUGBY à XV

Pratiquement le même son de cloche du côté du coach Julien Carraud en charge des U14/F15 à XV. Quatre matches à Besançon, trois victoires devant Morteau, Verdun et Buxy contre un nul devant Vesoul. “ On finit en pleine progression, récitait l’ancien capitaine et 3e ligne centre du feu RCC. Le travail finit toujours par payer” concluait-il.



ALAMERCERY : 10e journée du Challenge de France

Seul petit bémol du jour : les cadets ont subi une défaite très lourde de conséquences face à Nice de l’ABCDXV et concluent le championnat à la troisième place derrière Nice et Béziers, et se voient ainsi priver des demi-finales. Dommage.



CRABOS : 10e journée du Challenge de France

Match nul des juniors Crabos face à Mont-de-Marsan mais qui n’enlève en rien la très bonne saison de ces joueurs déjà assurés d’une place en demi-finale du championnat de France.

AGENDA : Ce dimanche 21 juin, la fête de l’école de rugby a lieu au stade Léo-Lagrange, avec une centaine de jeunes présents toute la journée. “Un événement pour féliciter les jeunes” dixit Yann Trécourt.



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