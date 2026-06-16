Affaire Lyhanna : un nouveau rassemblement à Chalon-sur-Saône pour réclamer une loi contre les violences sexuelles

Tous appelent à l'adoption d'une loi-cadre contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 15 juin 2026, un nouveau rassemblement s'est tenu devant le tribunal de Chalon-sur-Saône, dans le sillage de l'émotion suscitée par la mort de Lyhanna, 11 ans. Une trentaine de personnes ont répondu à l'appel de plusieurs associations et collectifs engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Les participants ont souhaité faire entendre leur voix pour dénoncer les violences sexuelles et réclamer un renforcement du cadre législatif. Leur objectif : mettre fin à ce qu'ils considèrent comme une forme d'impunité et obtenir l'adoption rapide d'une loi intégrale, également appelée loi-cadre, contre les violences sexuelles.

Ce texte, déposé à la fin de l'année 2025, bénéficie du soutien de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Cette dernière s'est dite «totalement en désaccord» avec les propos du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui avait affirmé que la mort de Lyhanna ne résultait «ni d'un problème de moyens, ni d'un problème de loi».

Au-delà des rassemblements organisés localement, les associations entendent maintenir la pression. Une grande manifestation nationale est d'ores et déjà annoncée à Paris le samedi 4 juillet 2026, à l'appel notamment de la CGT, afin de poursuivre la mobilisation en faveur d'une meilleure protection des femmes et des enfants victimes de violences sexuelles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati