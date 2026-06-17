Une belle rencontre au Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie

À l'occasion de la 16ème édition du Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie, organisée les vendredi 5 et samedi 6 juin 2026 au CREPS Centre-Val de Loire de Bourges (Cher) par la Fédération Française de Boxe (FFB), Saïd Fergani, président du Ring Olympique Chalonnais (ROC), a eu le privilège de rencontrer deux figures emblématiques de la boxe française.

Parmi les parrains de cette édition figuraient Yvan Mendy, champion d'Europe, détenteur des ceintures WBA Gold et WBC Silver, ainsi que quintuple champion de France, (ici en photo avec Saïd) et Pierre-Mickaël Hugues, boxeur français en situation de handicap, double amputé fémoral et vice-champion de France militaire.

Cette rencontre, placée sous le signe du partage, du dépassement de soi et des valeurs sportives, a marqué les esprits. Elle illustre parfaitement l'engagement du Challenge Handi-Boxe Gilbert Joie en faveur de l'inclusion et de la promotion de la boxe pour tous.

Un moment riche en échanges et en émotions, qui restera un très beau souvenir pour Saïd Fergani et l'ensemble des participants.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati