La boutique de l'EPLEFPA Fontaines Sud-Bourgogne a fêté ses 10 ans de valorisation et ventes des productions agricoles.

C’est toute une histoire née autour des volailles fermières, produites par l’établissement agricole, bien avant l'ouverture de la boutique, où la vente se faisait déjà en direct avec les moyens du bord surtout aux périodes de fêtes. Aujourd’hui c’est une vraie boutique qui accueille les clients.

Effectivement, cette boutique est née d’une boutique que l’on aurait pu appeler d’éphémère car elle n’existait pas vraiment, simplement au départ une salle de cours servait de lieu de distribution des volailles commandées. Très vite la structure très artisanale a été dépassée par l’afflux de commandes surtout en période de fête avec les volailles festives (chapons, pintades chaponnées...). Il fallait se rendre à l’évidence que cela ne pouvait durer ainsi !

Jean-Pierre Thuot, directeur de l’établissement à cette période, invité à ces 10 ans de la boutique, a relaté l’épopée du projet, projet lancé en 2011/2012 et validé par le conseil d’administration dont la présidente est Anne Gonthier. « Traditionnellement, sur le lycée de Fontaines, il y a toujours eu une production de volailles fermières avec de la vente directe », se souvient l'ancien directeur de l'établissement, Jean-Pierre Thuot. « À l'époque, la vente se faisait dans les locaux de restauration ».

Le projet était aussi, pour Jean-Pierre Thuot, lié à l’extension vers la vente des produits des autres établissements scolaires agricoles. La boutique a vu le jour en 2015 et aujourd’hui, chacun s’entend à reconnaitre que c’est une parfaite réussite.

Ce samedi 12 juin, premier jour du week-end anniversaire était un moment privilégié où élus, anciens responsables, personnels et partenaires se sont retrouvés afin de mesurer le chemin parcouru pour arriver à la fréquentation d’une clientèle locale qui est à la recherche de l’authentique, de la qualité.

La boutique, elle n’est pas très grande mais tellement bien achalandée, vous y êtes accueilli par Pauline Nicolas qui ne pensait pas lorsqu’elle a fait ses études au lycée y rester mais il en a été décidé autrement, elle est toujours là et gère la boutique.

Elle a été félicité et chaleureusement remercié pour son travail par Audrey Strippoli-Gay directrice de l'EPLEFPA Fontaines Sud-Bourgogne.

Un anniversaire fêté comme il se doit avec un petit moment convivial.

Le dimanche était très festif, une simple inscription au repas du 13 juin pour fêter les 10 ans de la boutique et une belle journée se dessinait devant vous.

Au menu : poulet à la broche et ses pommes de terre, fromages et des glaces du GAEC Colson.

Ensuite, des activités prévues pour petits et grands avec la traditionnelle visite de la ferme, avec la traite agrémentée de quizz, de jeux en bois..., de quoi passer un bon moment.

Il y avait la possibilité d’acheter et d’emporter mais la finalité était de rester afin de participer aux jeux et autres préparés par les membres de l’établissement et de la boutique.

C.Cléaux

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