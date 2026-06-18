Chalon-sur-Saône : 104 prélevés dont 29 nouveaux dans les locaux de l'ancienne Banque de France

L'EFS a lancé sa campagne d'été à Chalon-sur-Saône avec la collecte exceptionnelle dans les locaux de l'ancienne Banque de France vendredi 12 juin. Pour l'occasion 160 créneaux étaient ouverts à la réservation. 129 personnes se sont présentées mais seulement 104 ont pu être prélevées dont 29 nouveaux.

Cette collecte était très importante pour l'Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Chalon et l'EFS car comme chaque année les besoins en sang vont augmenter dans les prochaines semaines avec les vacances d'été et le déplacement des populations. Dans le même temps les vacanciers n'auront pas la tête à donner leur sang, c'est pourquoi il est grand temps de constituer des stocks afin d'éviter une pénurie estivale.

Des jeux et de l'information

- Afin de faire patienter les donneurs avant les prélèvements, le bar à jeux chalonnais "Place de meeples" est venu prêter des jeux à l"EFS car c'est une cause qui tient à coeur de Jessica Dalia, la responsable de l'établissement.

- Le Grand Chalon a même mis à disposition un stand d'hydratation avec des eaux aromatisées car les donneurs doivent boire avant le prélèvement.

- France Adot a positionné un stand d'informations sur le prélèvement et le don d'organes.

- Enfin, une personne a présenté au plus grand nombre, l'espace santé et l'utilité de la carte vitale dématérialisée. En effet, Monespacesanté, n'est pas encore bien connu de tous les français alors qu'il permet de centraliser toutes les données médicales de la personne, ses ordonnances, ses rapports médicaux, ses analyses. C'est un espace numérique différent de la plateforme Ameli.

- René Pierre a même prêté un juke-box pour créer une ambiance musicale alors qu'une tatoueuse éphémère dijonnaise fixait des dessins sur le thème du don de sang gratuitement aux volontaires.

104 donneurs dont 29 nouveaux

Les bénévoles de l'Amicale des donneurs de sang bénévoles de Chalon-sur-Saône ont, quant à eux, procédé à la collecte comme habituellement avec le personnel de l'EFS et servi les collation à l'issue des prélèvements. Même Mister France 2025 est venu encourager les donneurs dans leur geste.