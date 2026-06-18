Sennecey-le-Grand : les artistes du samedi soir ont mis la fièvre aux festivaliers du Clos des Tourelles

Samedi 13 juin marquait la fin du 1er Festival du Clos des Tourelles de Sennecey-le-Grand avec une 2ème et dernière soirée plus électro que la 1ère et la présence des 2 célèbres DJ français : "The Avener" et "Petit Biscuit". Pour l'occasion, l'équipe organisatrice (qui va pouvoir décompresser et se reposer) a lancé un ban bourguignon géant avec les 3 000 participants, avant de leur donner rendez-vous dans 2 ans pour la 2nde édition du Festival.

Samedi soir, les 3 000 festivaliers, plus jeunes que la veille, avec pour certains, des looks scintillants, pailletés, originaux, pour assister aux prestations des 2 DJs de renom.

"Funny Funky", un duo survolté, et "Flaur" le trio bourguignon en 1ère partie

La soirée a débuté par un duo "Funny Funky" qui ont mouillé leur chemise (au sens propre comme au sens figuré) en offrant au public un véritable show. L'un au piano et le second à la batterie, mais tous les 2 chanteurs. On ne peut pas dire qu'ils jouent comme des pieds ces 2 là car à certains moment ils ont même jouer AVEC les pieds (sur le clavier et la cymbale). Les notes et les rythmes s'enchainent harmonieusement à une vitesse folle ce qui a directement embarqué les personnes présentes au Festival. Leur reprise de "Unchain my heart" de Ray Charles en version reggae a connu un véritable succès, tout comme la reprise du morceau "Great Balls Of Fire" de Lee Lewis entre autres. Pour les remercier pour ce moment de plaisir musical, le public les a longuement applaudissements à la fin de leur prestation.

Puis le trio dijonnais "Flaur" a pris la suite sur scène pour continuer de chauffer le public.

"The Avener" en a mis plein les yeux et les oreilles du public

La soirée avançant, les festivaliers s'amassent de plus en plus devant la scène pour finir rapidement en une foule compacte comptant 3 000 têtes et 6 000 bras en l'air. En effet, dès que les techniciens ont débuté le montage des décors et la mise en place de la table de mixage, le public a compris que l'arrivée de "The Avener" était imminente. L'artiste à déchainé les foules pendant plus d'une heure et a débuté par son nouveau single sorti la semaine précédente. La fumée, les lasers, tous les jeux de lumières, les films projetés en arrière plan avec l'enchainement des rythmes transportent immédiatement les festivaliers dans une autre dimension.

"Petit Biscuit" en clôture du Festival

Enfin, une pause technique pour permettre de changer la mise en scène offre aux festivaliers la possibilité de repasser momentanément du côté de la restauration avant le bouquet final. En effet, à 23h10, "Petit Biscuit" entre en scène sous les applaudissements et pour le plus grand plaisir de tous les festivaliers qui finissent fatigués mais heureux après 2 jours de bonne musique.

L'équipe de bénévoles donnent rendez-vous dans 2 ans pour la seconde édition du Festival du clos des Tourelles.