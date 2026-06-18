9e Trophée DS Automobiles de golf : victorieux en net, Jean-Paul et Véronique Forin se qualifient pour la demi-finale nationale

Rappelons que le constructeur automobile français est un des fournisseurs officiels de la Fédération française de golf aux côtés de Lacoste, Kress, Aréas Assurances, et Hertz.



Le net prédomine le brut

Une compétition, dont le règlement ne fait pas la part belle à celles et ceux qui s’illustrent en brut. Corentin Besse et Sasha Platret en ont fait la triste expérience en laissant le billet pour la demi-finale nationale à Jean-Paul et Véronique Forin, victorieux en net. Ce sont ces derniers qui auront la tâche de défendre les couleurs du Golf de la Roseraie, le 2 octobre prochain, au Golf de Courson Stade Français, dans l’Essonne. Et qui tenteront de terminer dans les quarante places qualificatives pour la grande finale, programmée trois semaines plus tard au Golf francilien de Lésigny-Réveillon, situé près de Pontault-Combault. Les huit birdies pour un seul bogey réalisés par les jeunes golfeurs chalonnais n’ont donc pas suffi. Il en va ainsi de la dure loi du sport…



L’épreuve organisée par l’agence événementielle parisienne Golf Com Strategy et disputée en stableford a donné lieu à un classement très serré puisque, pas moins de huit équipes se tenaient en deux points à l’issue des dix-huit trous.



Soixante-douze joueurs

Malgré un changement de formule par rapport à l’an passé, le scramble à 2 remplaçant l’individuel, la compétition a regroupé soixante-douze joueurs, venus principalement de Chalon mais aussi d’Arcangues, Mâcon, Montceau, et Poursaudes. Une belle participation, dont s’est félicité, lors de la remise des prix, Edouard Mion, directeur de pôle du groupe Nomblot, distributeur de DS Automobiles à Chalon. Lequel n’a pas manqué non plus de souhaiter bonne chance à Jean-Paul et Véronique Forin pour la suite du tournoi.



Les résultats

Brut : 1. Corentin Besse (Chalon) - Sasha Platret (Chalon) 43, 2. Jean-Paul Forin (Chalon) - Véronique Forin (Chalon) 34.

Net : 1. Jean-Paul Forin (Chalon) - Véronique Forin (Chalon) 44, 2. Philippe Nollot (Chalon) - Brigitte Meslin (Chalon) 44, 3. Benoît Dautais (Chalon) - Jean-Baptiste Dallery (Chalon) 43, 4. Mathieu Roux (Chalon) - Pierre D’Erfurth (Chalon) 43, 5. Jean-Baptiste Debaux (Chalon) - Maxime Thibert (Chalon) 43, 6. Corentin Besse (Chalon) - Sasha Platret (Chalon) 43, 7. Romain Abbattista (Chalon) - Eric Santioni (Chalon) 43, 8. Faustine Planté (Chalon) - Virginie Planté (Chalon) 42, 9. Dominique Boulisset (Chalon) - Vincent Jobard (Chalon) 41.



Gabriel-Henri THEULOT