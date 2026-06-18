«Les Gamins de Paris» font revivre l'âme de la capitale ce jeudi soir à Chalon-sur-Saône

Chansons, poésie et claquettes seront au rendez-vous ce jeudi soir à la Salle Marcel Sembat. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce jeudi 18 juin 2026 à 20 heures, la Salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône accueillera la comédie musicale «Les Gamins de Paris», un spectacle placé sous le signe de la nostalgie, de l'émotion et de la chanson française.

À travers un voyage mêlant chansons, poésie et claquettes, petits et grands seront invités à redécouvrir l'univers des célèbres titis parisiens, ces figures emblématiques du Paris populaire d'avant-guerre. Porté par les sonorités de l'accordéon et de l'orgue de barbarie, le spectacle proposé par la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles fera revivre les grandes heures de la chanson française grâce aux voix du chœur d'enfants.

Cette représentation constitue également un hommage émouvant à l'Histoire. En résonance avec la date symbolique du 18 juin, elle proposera un clin d'œil sensible au passé tout en offrant un moment musical à la fois joyeux et touchant.

Le spectacle est placé sous la direction des cheffes de chœur Blanche Jouannic et Aulde De Brion. La partie musicale et la mise en scène sont assurées par Edyth Pluyaut-PetitJean, tandis que les textes ont été écrits par Maéva Pinel-Pluyaut. Les cours de danse ont été confiés à Rodolphe Martin et Anne Heyliette David, avec la participation de Patrick Bullier à l'accordéon.

Une soirée familiale et chaleureuse en perspective, pour retrouver le charme du Paris d'antan au rythme des airs populaires qui ont marqué plusieurs générations.

Informations pratiques

Date : jeudi 18 juin 2026

Horaire : 20 heures

Lieu : Salle Marcel Sembat, Chalon-sur-Saône

Tarif : 10 euros

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie en ligne (cliquez ici).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati