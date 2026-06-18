Chalon sur Saône

Le Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain mobilisé pour Ciné sous les étoiles 2026

Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI

Publié le 18 Juin 2026 à 11h00

Le Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain mobilisé pour Ciné sous les étoiles 2026

Le comité sera de nouveau présent cet été pour accueillir le public lors de plusieurs projections. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi 16 juin 2026, le Comité des quartiers Avenir-Aubépins-Saint-Gobain s'est réuni dans ses locaux, situés au 13 rue André Gide, afin de préparer sa participation à l'édition 2026 de «Ciné sous les étoiles».

À cette occasion, les membres ont notamment travaillé sur l'organisation de la buvette dont le comité assurera la gestion lors de plusieurs séances programmées entre le 6 et le 27 août prochains.

Pour rappel, chaque été, la Ville de Chalon-sur-Saône transforme différents espaces de la commune en véritables salles de cinéma à ciel ouvert. Petits et grands sont ainsi invités à s'installer confortablement pour découvrir ou redécouvrir une sélection de films cultes, récents ou classiques, projetés sous les étoiles dans une ambiance conviviale et familiale.

Comme le rappelle à son tour Maryline Nutte, la présidente du Comité des quartiers Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, des baptêmes de montgolfière en vol captif seront également proposés lors de certaines soirées, de 19 heures 30 à 20 heures 30, ainsi que des buvettes, dont le comité aura entre autres la charge, permettant au public de profiter pleinement de ces rendez-vous estivaux.

Le Comité des quartiers Avenir-Aubépins-Saint-Gobain entend ainsi contribuer activement à la réussite de cette manifestation très appréciée des Chalonnais et des visiteurs durant la période estivale.


Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati