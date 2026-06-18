Saint-Marcel
VCSM : une semaine bien chargée pour nos maraîchers !
Par Amandine Cerrone
Publié le 18 Juin 2026 à 17h41
Malgré des températures élevées, les licenciés du Velo Club ont participé à 4 épreuves cette semaine.
Mercredi, 9 licenciés se sont présentés au départ de la cyclosortive l'Ardèche verte sur 125 kms.
Samedi, le club de Saint-Martin en Bresse organisait 2 épreuves, comptant pour le CSM Challenge 71, sur la commune de Toutenant.
Le samedi matin, il y avait un contre la montre individuel sur un circuit de 8,100 kms avec 104 coureur.
7 licenciés du Vélo Club se sont mesurés à beaucoup d'autre cyclistes.
Voici le palmarès du club cycliste maraîcher :
En Catégorie 5
Jean Michaudet 3ème
Cédric Kessler 4ème
Éric Briel 9eme
Pascal Poulleau 11ème
Stéphanie Pillon Braillon 25ème
Catégorie 6
Patrick Picard 2ème
Odette PICARD 5ème
L'après midi, c'était la course en ligne sur un circuit de 3,100 kms avec 162 coureurs.
Voici les résultats :
Catégorie 5
Première victoire de l'année de Cédric Kesseler et 2ème pour le maillot jaune du CSM Challenge 71
Sylvain Briel 6ème
Jean Michaudet 10ème
Pascal Poulleau 22ème
Catégorie 6
Odette Picard 8ème et s'adjuge le maillot jaune du CSM Challenge 71
Roger Chanut 12ème
Pascal Henon 18ème
Catégorie 4
Matthieu Bailly 15ème
Claude Gallet 21ème
Catégorie minime
Leon Boucrot 7ème
Kiliam Petiot 12
L'école de vélo était elle aussi présente avec une course en ligne et un cyclocross :
Catégorie Puceron
Boucrot Claire 1ère
Catégorie Poussin
Capon Paul 3ème
Catégorie Pupille
Jegard Germain 1er
Charles Léo 2ème
Poisson Clément 3ème
Salomon Mathis 6ème
Corona Alex 7ème
Catégorie Benjamin
Garçons :
Creniault Tom 1er
Enfin pour clore ce week-end, le dimanche matin, Stéphanie Pillon-Braillon, Claude Gallet, Jean Michaudet, Dominique Hugonnot, Philippe Hugonnot et Hervé Vincent ont participé au brevet organisé par le club de Varennes Saint Sauveur pour fêter les 120 ans du club.
Amandine Cerrone
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