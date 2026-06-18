VCSM : une semaine bien chargée pour nos maraîchers !

Malgré des températures élevées, les licenciés du Velo Club ont participé à 4 épreuves cette semaine.

Mercredi, 9 licenciés se sont présentés au départ de la cyclosortive l'Ardèche verte sur 125 kms.

Samedi, le club de Saint-Martin en Bresse organisait 2 épreuves, comptant pour le CSM Challenge 71, sur la commune de Toutenant.

Le samedi matin, il y avait un contre la montre individuel sur un circuit de 8,100 kms avec 104 coureur.

7 licenciés du Vélo Club se sont mesurés à beaucoup d'autre cyclistes.

Voici le palmarès du club cycliste maraîcher :



En Catégorie 5

Jean Michaudet 3ème

Cédric Kessler 4ème

Éric Briel 9eme

Pascal Poulleau 11ème

Stéphanie Pillon Braillon 25ème

Catégorie 6



Patrick Picard 2ème

Odette PICARD 5ème



L'après midi, c'était la course en ligne sur un circuit de 3,100 kms avec 162 coureurs.





Voici les résultats :

Catégorie 5

Première victoire de l'année de Cédric Kesseler et 2ème pour le maillot jaune du CSM Challenge 71

Sylvain Briel 6ème

Jean Michaudet 10ème

Pascal Poulleau 22ème

Catégorie 6



Odette Picard 8ème et s'adjuge le maillot jaune du CSM Challenge 71

Roger Chanut 12ème

Pascal Henon 18ème



Catégorie 4

Matthieu Bailly 15ème

Claude Gallet 21ème

Catégorie minime

Leon Boucrot 7ème

Kiliam Petiot 12

L'école de vélo était elle aussi présente avec une course en ligne et un cyclocross :

Catégorie Puceron

Boucrot Claire 1ère

Catégorie Poussin

Capon Paul 3ème

Catégorie Pupille

Jegard Germain 1er

Charles Léo 2ème

Poisson Clément 3ème

Salomon Mathis 6ème

Corona Alex 7ème



Catégorie Benjamin

Garçons :

Creniault Tom 1er

Enfin pour clore ce week-end, le dimanche matin, Stéphanie Pillon-Braillon, Claude Gallet, Jean Michaudet, Dominique Hugonnot, Philippe Hugonnot et Hervé Vincent ont participé au brevet organisé par le club de Varennes Saint Sauveur pour fêter les 120 ans du club.



Amandine Cerrone