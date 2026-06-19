Episode caniculaire - L'État en appelle à la vigilance en Bourgogne-Franche-Comté

La France fait l'objet d'une vague de chaleur particulièrement intense. Les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté sont classés en vigilance orange par Météo France depuis le 18 juin et les prévisions météorologiques augurent d'une vague de chaleur particulièrement intense persistant jusqu'à la fin de semaine prochaine.

L'État est mobilisé et en appelle à lavigilance de chacun.

• Prévenir les risques pour la santé

Les services de l'Etat sont pleinement engagés aux côtés des établissements, des professionnels de santé, des collectivités, des associations, pour protéger les habitants de la région.

Chaque épisode caniculaire nécessite en effet une vigilance de la part de l'ensemble de la population avec une attention particulière pour les personnes vulnérables (personnes âgées, enfants en bas âge, personnes en situation de handicap, souffrant de pathologies chroniques, etc.) ou exposées (travailleurs, vacanciers, public participant à des rassemblements culturels, festifs, ou sportifs, etc.)

Se protéger, protéger son entourage, en particulier les plus fragiles, c'est adopter les bons réflexes face aux fortes chaleurs :

- Rester au frais ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu rafraîchi (parcs, cinéma, piscines, magasins, etc) ;

- Boire de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

- S'humidifier et se ventiler le corps plusieurs fois par jour;

- Adapter sa pratique sportive en fonction de la météo et privilégier les activités douces ;

- Fermer les volets et fenêtres aux heures les plus chaudes et quand il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur;

- Manger frais et équilibré ;

- Éviter l'alcool ;

- Prendre des nouvelles des plus fragiles.

En cas de besoin d'une prise en charge ne relevant pas d'une urgence vitale :

1/ Appelez prioritairement votre médecin traitant ;

2/ S'il n'est pas disponible, recourez à une alternative à proximité, en consultant par exemple la carte des lieux de soins sur santé.fr ;

3/ En cas de doute ou si aucune offre n'est disponible, appelez le 15.

Le numéro vert Canicule info service au 0800 06 66 66 est joignable de 9h à 19h (appel gratuit depuis la France métropolitaine)

Pour en savoir plus

Les vagues de chaleur et leurs effets sur la santé - Ministère du travail, de la santé et des solidarités (sante.gouv.fr)

Vivre avec la chaleur

Vigilances canicule de Météo France

Canicules et chaleurs extremes -ARS BFC