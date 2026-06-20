Baudrières : Une délégation du conseil régional a visité le chantier du restaurant communal

Mercredi 10 juin, plusieurs élus de la majorité régionale, se sont déplacés à Baudrières pour visiter le futur restaurant communal, actuellement en travaux, qui a bénéficié de 215 400 € de subventions.

Les élus de la majorité régionale sont venus découvrir la commune de Baudrières et visiter le chantier du futur restaurant communal.

La commune a sauvé le restaurant du village

Le restaurant l'Embuscade situé au Bourg de Baudrières, n'ayant pas trouvé de repreneur privé, a été acheté par la commune il y a quelques mois afin de sauver ce commerce qui créé un véritable lien entre les habitants. L'originalité du projet : le futur gérant sera Nicolas Vérot, fils des anciens propriétaires. En effet, parmi toutes les candidatures des potentils gérants reçues à la Mairie, c'est le dossier de M. Vérot, qui a été retenu par l'ancien conseil municipal car considéré comme plus abouti et crédible.

Un projet pensé de A à Z pour optimiser son exploitation et financé en partie par des subventions

Afin de financer les travaux de rénovation estimés à 846 800 € HT, la Région, souhaitant “Accompagner l’investissement vertueux des communes en faveur de la revitalisation des centres bourgs” a octroyé une subvention de 215 400 €.

Le futur établissement comptera 2 salles de restauration, une partie bar et un espace extérieur bioclimatique. La semaine, la restauration sera ouvrière et familiale alors que le week-end, le menu sera plus raffiné pour une capacité d’accueil totale de 80 à 100 couverts maximum. Une des deux salles a même été pensée pour les réunions de familles.

Le projet du futur gérant a mis en avant l'utilisation en priorité des produits locaux (viande, légumes, lait...). En effet, Baudrières et les communes voisines ont des producteurs et éleveurs locaux de qualité. Ce projet de restaurant communal permettra de maintenir et de développer l'économie locale.