Bresse
Baudrières : Une délégation du conseil régional a visité le chantier du restaurant communal
Par Marie-Emilie MAZEAU
Publié le 20 Juin 2026 à 08h56
Mercredi 10 juin, plusieurs élus de la majorité régionale, se sont déplacés à Baudrières pour visiter le futur restaurant communal, actuellement en travaux, qui a bénéficié de 215 400 € de subventions.
Les élus de la majorité régionale sont venus découvrir la commune de Baudrières et visiter le chantier du futur restaurant communal.
La commune a sauvé le restaurant du village
Le restaurant l'Embuscade situé au Bourg de Baudrières, n'ayant pas trouvé de repreneur privé, a été acheté par la commune il y a quelques mois afin de sauver ce commerce qui créé un véritable lien entre les habitants. L'originalité du projet : le futur gérant sera Nicolas Vérot, fils des anciens propriétaires. En effet, parmi toutes les candidatures des potentils gérants reçues à la Mairie, c'est le dossier de M. Vérot, qui a été retenu par l'ancien conseil municipal car considéré comme plus abouti et crédible.
Un projet pensé de A à Z pour optimiser son exploitation et financé en partie par des subventions
Afin de financer les travaux de rénovation estimés à 846 800 € HT, la Région, souhaitant “Accompagner l’investissement vertueux des communes en faveur de la revitalisation des centres bourgs” a octroyé une subvention de 215 400 €.
Le futur établissement comptera 2 salles de restauration, une partie bar et un espace extérieur bioclimatique. La semaine, la restauration sera ouvrière et familiale alors que le week-end, le menu sera plus raffiné pour une capacité d’accueil totale de 80 à 100 couverts maximum. Une des deux salles a même été pensée pour les réunions de familles.
Le projet du futur gérant a mis en avant l'utilisation en priorité des produits locaux (viande, légumes, lait...). En effet, Baudrières et les communes voisines ont des producteurs et éleveurs locaux de qualité. Ce projet de restaurant communal permettra de maintenir et de développer l'économie locale.
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
Les Nocturnes de la Citadelle reviennent le 26 juin
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Musique, barbecue sauvage, déchets... autour du lac des Près Saint-Jean, une fidèle d'info-chalon pousse un coup de gueule
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
Les Queen Rock Vice-championnes de France de cheerleading
-
Dernière journée pour profiter du grand déballage des commerçants à Chalon-sur-Saône !