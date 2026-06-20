Canicule : avec 44 °C ressentis, il fera dimanche plus chaud à Paris qu'à Bangkok et à la Mecque

Publié le 20 Juin 2026 à 12h06

La canicule s'installe, avec 53 départements en vigilance orange si bien que la température ressentie, comprenant l'humidité et l'ensoleillement, sera plus élevée dimanche en France que dans plusieurs villes tropicales ou désertiques.

LIRE L'ARTICLE SUR FRANCEINFO 