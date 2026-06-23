RUGBY Les finales nationales de rugby à 5 organisées par le RTC ces samedi et dimanche 27 et 28 juin sont annulées

C’est le cœur gros comme un ballon de rugby que Christophe Cabadais et tous les amoureux du rugby et des Tango ont appris la nouvelle dans la matinée de ce désormais fatidique mardi 23 juin. En raison des fortes chaleurs et du placement du département en vigilance rouge canicule, toutes les compétitions se déroulant cette semaine sont annulées suite à un arrêté préfectoral.



Christophe Cabadaïs et Florent Lebeaud ont tenté de chercher jusqu’au bout une solution mais en vain. « On n’a pas eu le choix. On ne peut mettre en danger la santé des joueurs, des dirigeants, des supporters. C’est plus d’un an de travail qui part en fumée. Ce lundi soir, on avait encore une réunion avec plus de 50 bénévoles au club-house pour peaufiner les derniers réglages. C’est une énorme déception pour le club. Nous avions des équipes de toute la France, de Martinique, Réunion, ce n’est pas la bonne semaine » déplorait Christophe Cabadaïs.



De plus, le RTC n’a même pas eu l’opportunité de reporter l’événement au week-end suivant à cause d’un problème de licences. « Elles s’arrêtent au 30 juin et on ne peut pas faire jouer des joueurs sans assurance, ce n’est pas imaginable » reprenait l’ancien entraîneur chalonnais lequel ajoutait avoir également été contraint d’annuler la soirée disco prévue et le repas au COSEC avec pas moins de 1100 convives au programme ! « Malgré tout, on donne d’ores et déjà rendez-vous en 2027 pour les finales nationales, rajoute Cabadaïs. Et peut-être en 2028, comme on avait signé pour deux ans, mais on va attendre la confirmation».



La saison rugby s’achève donc avec cette triste décision pour le RTC, lequel n’oubliera pas de fêter « sagement » les 15 ans du titre de Fédérale 3 ce vendredi 26 juin et de jeter ensuite son dévolu sur la reprise seniors prévue ce mardi 30 juin à 19 h 30 au stade Léo-Lagrange.



Salvatore.barletta71@gmaiLcom

