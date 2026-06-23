Saône et Loire

Le lac de Montaubry à nouveau autorisé à la baignade et autres activités nautiques

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 23 Juin 2026 à 18h06 , mise à jour le 27 Juin 2026 à 12h33

La ville du Breuil a pris la décision ce mardi, dans l'attente des analyses bactériologiques

Les analyses d'eau ont rendu leurs conclusions. Feu vert a été donné à la baignade.. un très bonne nouvelle pour les adeptes des lieux, très prisés en cette période caniculaire 