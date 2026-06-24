Chalon-sur-Saône : 3 lycéennes de St Charles ont remporté le droit de rencontrer le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Quand un travail de groupe mène à la visite d’un Ministère à Paris... C’est ce qui est arrivé à Lina, Lilly et Fantine, trois élèves de terminale du lycée St Charles de Chalon-sur-Saône, qui ont gagné la sélection régionale du concours des jeunes ambassadeurs de Nantes.

Une travail ordinaire pendant le cours d'Education Morale et Civique (EMC)

Cette année, M. Simon Beilvert Garec, nouveau professeur d'histoire-géographie-éducation morale et civique au lycée Saint Charles a décidé de demander à ses élèves de terminal de créer un dialogue filmé entre 3 ambassadeurs de pays différents dans les années 30 en fonction de documents d'archives sur les Sudètes.

Pour Lina, Lilly et Fantine, élèves sérieuses, il fallait bien travailler pour avoir une bonne note, c'est pourquoi elles ont joué le jeu en se grimant pour rendre leur mise en scène la plus réaliste possible. Une vidéo de 5 minutes plus tard, elles ont remis leur travail à leur professeur, totalement, inconscientes de ce qui allait leur arriver par la suite.

"J'espère que vous n'avez pas brûlé vos costumes !"

Ce que les jeunes filles ne savaient pas c'est qu'elles participaient sans le savoir au "Concours des jeunes ambassadeurs de Nantes". En effet, l'établissement a décidé tenter sa chance pour la 1ère fois de son histoire.

Quelques temps après la remise de leur vidéo, M. Beilvert Garec leur a annoncé qu'elles étaient sélectionnées pour la finale régionale du concours à Dijon début avril. En concurrence avec 4 collèges et 12 lycées, le trio a dû refaire sa vidéo en direct devant un jury.

"Nous sommes passées l'après-midi, dans une salle d'un établissement scolaire. Nous étions très stressées mais au final nous nous sommes bien débrouillées" explique une des jeunes filles. Effectivement elles ont décroché la 1ère place.

Direction le Ministère des Affaires Etrangères pour rencontrer le Ministre

Le 19 mai dernier, les 180 élèves lauréats régionaux, venus de toute la France, se sont retrouvés à la capitale et plus précisément au Ministère des Affaires Etrangères. Ayant rendez-vous l'après-midi Lilly, Fantine et Lina, accompagnées de leur enseignant, ont profité de leur temps libre le matin pour visiter le musée des Invalides.

"Ce qui nous a marqué c'est le nombre de contrôle que l'on doit passer pour rentrer dans le Ministère"

Accueillis par le responsable des archives diplomatiques, ce dernier a présenté le métier de diplomate à la jeunesse en attendant l'arrivée de Jean-Noël Barrot, Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères.

Un tirage au sort a désigné un des groupes de lauréats afin de rejouer leur vidéo devant toute l'assemblée.

Des tables rondes ont présenté également les autres métiers en relation avec la diplomatie et en petits groupes, des visites des lieux ont été proposées.

Enfin, les jeunes ont pu échanger librement sur leur retour d'expérience concernant cet exercice peut commun.

Et si c'était à refaire?

Cette première participation par le lycée a été convaincante. Ce travail sur les archives, l'histoire, l'Education Civique et morale (EMC) et la structuration d'un discours a permis à plusieurs élèves, à tendance timide, de se révéler comme c'est le cas de Lina, Lilly et Fantine.

"Pour nous 3, la participation à ce concours a été une bonne expérience !" concluent-elles à l'unanimité. Les enseignants d'histoire-géographique-EMC remercient les élèves d'avoir joué le jeu et pensent déjà à la participation l'an prochain qui sera sur le thème de la conquête de l'espace.