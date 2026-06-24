Chalon sur Saône
AVIS DE DECES - Monsieur VIGNARD Yves
Publié le 24 Juin 2026 à 13h56
CHALON-SUR-SAÔNE
Elisabeth VIGNARD, son épouseAgnès et Philippe WATTEAU
Muriel et Bruno HENRY
Fabien VIGNARD et Sabrina HANNE
ses enfants
William, Yann et Claire, ses petits enfants
ont la tristesse de vous faire du décès de :
Monsieur VIGNARD Yves
survenu le 21 juin 2026, dans sa 81ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 juin 2026, en l'église Saint Pierre à 15h, suivie de l'inhumation au Cimetière Nord de Crissey.
La famille remercie l'EHPAD de Montcenis pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
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