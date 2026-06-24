AVIS DE DECES - Monsieur VIGNARD Yves

CHALON-SUR-SAÔNE

Elisabeth VIGNARD, son épouseAgnès et Philippe WATTEAU

Muriel et Bruno HENRY

Fabien VIGNARD et Sabrina HANNE

ses enfants

William, Yann et Claire, ses petits enfants



ont la tristesse de vous faire du décès de :



Monsieur VIGNARD Yves

survenu le 21 juin 2026, dans sa 81ème année.



La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 juin 2026, en l'église Saint Pierre à 15h, suivie de l'inhumation au Cimetière Nord de Crissey.



La famille remercie l'EHPAD de Montcenis pour sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.