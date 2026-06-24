Chalon sur Saône
MONTGOLFIADES - Au-delà de 30-32°c, les ballons auront bien du mal à décoller
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 24 Juin 2026 à 14h52
Ce seuil de 30°c est déjà même au-delà du seuil admis par un grand nombre de pilotes.
Si les organisateurs des Montgolfiades 2026 évoquent le maintien des vols matin et soir, il y a fort à parier que les vols du soir seront impactés et que tous ne décolleront pas. Une raison physique et logique est au coeur de la démarche. Plus les températures sont chaudes, plus il faudra monter en température pour espérer décoller. On vous laisse donc imaginer les températures qu'il fera dans les nacelles avec plus de 30°c au sol et les risques pris par les pilotes ! Petit conseil si vous souhaitez apercevoir les ballons participants aux Montgolfiades 2026, concentrez votre attention sur les vols du matin, annoncés à 5H30, il y a plus de chances !
On croise les doigts pour qu'au soir à 20H, horaire annoncé par l'organisation, les températures repassent sous la barre des 30°c.
Photo Page Facebook Montgofiades
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