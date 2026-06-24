MONTGOLFIADES - Au-delà de 30-32°c, les ballons auront bien du mal à décoller

Si les organisateurs des Montgolfiades 2026 évoquent le maintien des vols matin et soir, il y a fort à parier que les vols du soir seront impactés et que tous ne décolleront pas. Une raison physique et logique est au coeur de la démarche. Plus les températures sont chaudes, plus il faudra monter en température pour espérer décoller. On vous laisse donc imaginer les températures qu'il fera dans les nacelles avec plus de 30°c au sol et les risques pris par les pilotes ! Petit conseil si vous souhaitez apercevoir les ballons participants aux Montgolfiades 2026, concentrez votre attention sur les vols du matin, annoncés à 5H30, il y a plus de chances !

On croise les doigts pour qu'au soir à 20H, horaire annoncé par l'organisation, les températures repassent sous la barre des 30°c.

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