Les Nocturnes de la Citadelle sont annulées - Elles devaient se tenir ce vendredi i

L'association des commerçants du quartier de La Citadelle annonce, avec regret, l'annulation des Nocturnes de La Citadelle. Cette décision fait suite à la prise de connaissance du plan canicule national et aux recommandations émises par la ville de Chalon-sur-Saône afin de garantir la sécurité et le bien-être de tous.

Face à l’épisode de forte chaleur en cours, il est essentiel de prioriser la santé des participants, notamment des plus vulnérables. Nous sommes conscients de l'impact que cet événement a sur notre communauté et nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Nous remercions notre public pour sa compréhension et rappelons que la sécurité de tous reste notre première préoccupation. Nous espérons pouvoir vous retrouver lors de nos prochaines manifestations dans de meilleures conditions.

Les membres du bureau de l’association.