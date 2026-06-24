Bourgogne - Franche-Comté - Jérôme Durain lance sa marque : défense, santé, pouvoir d'achat et proximité au cœur de la Région

À la veille de l'assemblée plénière des 25 et 26 juin, le président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durain, a présenté à la presse, mercredi à Dijon, les grandes orientations de son exécutif. Défense nationale, sécurité dans les transports, mutuelle régionale, soutien aux associations, alimentation, mobilité ferroviaire ou encore investissement territorial : le président revendique une ligne directrice unique, celle de la « protection » des habitants face aux incertitudes économiques, sociales et climatiques.

Près d’un an après son arrivée à la tête de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durain voit plusieurs des projets qu’il avait impulsés entrer dans leur phase de concrétisation. À la veille de l’assemblée plénière des 25 et 26 juin, le président régional a présenté une série de mesures qui traduisent son ambition de faire de la collectivité un véritable « bouclier de protection » pour les habitants face aux défis économiques, sociaux et territoriaux.

Lire l'article sur Info-Beaune.com