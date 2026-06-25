Agglomération chalonnaise
Fête des voisins quartier quart du bois à Lans : 45 personnes réunies ce samedi
Par Amandine Cerrone
Publié le 25 Juin 2026 à 22h58
Ce samedi 20 juin, les administrés de la rue du quart du bois ont une nouvelle fois « fêté les voisins » !
En effet, la fête des voisins du quartier du quart du bien est une coutume qui perdure depuis plus de 40 ans.
Cette année, c’est Cécile et Sylvain qui ont reçu leurs amis.
10 ans après leur première réception, le couple a donc renouvelé l’invitation en 2026.
Et ce sont une vingtaine de familles composées de 45 personnes qui ont répondu présents !
Chacun a apporté un met à faire goûter aux autres et les boissons ont été achetés en commun.
Une journée très chaude mais pleine de rires : il ne fait aucun doute que la tradition n’est pas prête de s’éteindre, les Lanniaux se sont déjà donnés rendez vous en 2027.
Amandine Cerrone.
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