Agglomération chalonnaise
Ambiance et Loisirs : le retour en images de ce week-end très festif
Par Amandine Cerrone
Publié le 25 Juin 2026 à 22h58
Ce samedi 20 juin, l’association « Ambiance et Loisirs » organisait sa kermesse ainsi que la fête de la musique sur Nature & Loisirs à Oslon.
La fête de l’école avec le spectacle des enfants a démarré dès 11h.
De nombreuses attractions (structures gonflables, parc à mousse) étaient disponibles pour ravir les jeunes bambins.
La Ptiote Vadrouille Montgolfière avait fait le déplacement et a offert deux vols en montgolfière pour la tombola.
La buvette a battu son plein tout au long de la journée.
Malgré la chaleur étouffante, la kermesse et la soirée de la fête de la musique a réuni de nombreux visiteurs.
Il faut dire que l’association avait pensé à tout en proposant un maximum de rafraîchissement avec brumisateurs, service d’eau, petites piscines etc.
Dès 19h, la Fête de la musique a démarré avec le traditionnel « Graines de Talents » qui a révélé cette année encore de très beaux talents (chants, danse, instruments, théâtre).
Puis, le Groupe FoxMuse de Chalon-sur-Saône a mis l’ambiance au sein du petit village oslonnais.
Enfin, cette soirée s’est terminée par un bal en plein air avec DJ B Vibes Event qui a fait danser les participants jusqu’en milieu de nuit !
C’est donc encore un succès supplémentaire pour l’association « Ambiance et Loisirs » qui ne manque jamais d’idées pour animer Oslon.
L’Association remercie parents d’élèves, membres de l’association, municipalité, agents communaux, équipe éducative, prestataires & partenaires pour prêt de matériel, alimentaire, etc.
Mais également une mention spéciale pour la COB71 de Saint-Marcel pour le prêt d’un semi-remorque pour une belle scène pour le DJ !
Place au repos mérité maintenant pour Ambiance et Loisirs avec les vacances d’été !
Amandine Cerrone
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Vous savez quoi ? Vous avez chaud ? Le pire arrive d'ici quelques jours
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
CANICULE - Le Préfet de Saône et Loire interdit toutes les manifestations sportives de plein-air, ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.