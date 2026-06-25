Ambiance et Loisirs : le retour en images de ce week-end très festif

Ce samedi 20 juin, l’association « Ambiance et Loisirs » organisait sa kermesse ainsi que la fête de la musique sur Nature & Loisirs à Oslon.

La fête de l’école avec le spectacle des enfants a démarré dès 11h.

De nombreuses attractions (structures gonflables, parc à mousse) étaient disponibles pour ravir les jeunes bambins.

La Ptiote Vadrouille Montgolfière avait fait le déplacement et a offert deux vols en montgolfière pour la tombola.

La buvette a battu son plein tout au long de la journée.

Malgré la chaleur étouffante, la kermesse et la soirée de la fête de la musique a réuni de nombreux visiteurs.

Il faut dire que l’association avait pensé à tout en proposant un maximum de rafraîchissement avec brumisateurs, service d’eau, petites piscines etc.

Dès 19h, la Fête de la musique a démarré avec le traditionnel « Graines de Talents » qui a révélé cette année encore de très beaux talents (chants, danse, instruments, théâtre).

Puis, le Groupe FoxMuse de Chalon-sur-Saône a mis l’ambiance au sein du petit village oslonnais.

Enfin, cette soirée s’est terminée par un bal en plein air avec DJ B Vibes Event qui a fait danser les participants jusqu’en milieu de nuit !

C’est donc encore un succès supplémentaire pour l’association « Ambiance et Loisirs » qui ne manque jamais d’idées pour animer Oslon.

L’Association remercie parents d’élèves, membres de l’association, municipalité, agents communaux, équipe éducative, prestataires & partenaires pour prêt de matériel, alimentaire, etc.

Mais également une mention spéciale pour la COB71 de Saint-Marcel pour le prêt d’un semi-remorque pour une belle scène pour le DJ !

Place au repos mérité maintenant pour Ambiance et Loisirs avec les vacances d’été !



Amandine Cerrone