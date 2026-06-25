Mercurey

Un duplex de France 3 depuis les Cèdres

Par L.G

Publié le 25 Juin 2026 à 21h38

Un duplex de France 3 depuis les Cèdres

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

L'équipe de France 3 Bourgogne était sur place pour relater l'incendie, alors qu'un dispositif de 80 sapeurs-pompiers venait d'être déployé. Ce jeudi soir, un duplex en direct des Cèdres a été mené par Alexandre et Anthony, les collègues de France 3. 