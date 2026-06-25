Mercurey
Un duplex de France 3 depuis les Cèdres
Par L.G
Publié le 25 Juin 2026 à 21h38
Le clin d'oeil d'info-chalon.com
L'équipe de France 3 Bourgogne était sur place pour relater l'incendie, alors qu'un dispositif de 80 sapeurs-pompiers venait d'être déployé. Ce jeudi soir, un duplex en direct des Cèdres a été mené par Alexandre et Anthony, les collègues de France 3.
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