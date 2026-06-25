REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ - Le Vice-Président Nicolas Soret renvoie Julien Odoul et les conseillers régionaux RN face à leurs propres fake-news, vidéo à l'appui

Réaction de Nicolas Soret

« Quelques mots depuis le Conseil régional où nous sommes en séance aujourd'hui. Après un échange que j'ai eu avec notre collègue conseiller régional Julien Odoul, qui depuis a fait une publication sur ses réseaux sociaux, j'aimerais apporter quelques précisions.



D'abord, Julien Odoul ce matin, en réponse à l'accueil dans l'Yonne d'une compagnie de théâtre qui présente son spectacle Passeport, un spectacle qui a été annulé par le maire de Castres, le maire RN, nous a répondu que ce n'était pas vrai et que jamais le RN n'imaginait faire interdire des spectacles ou des créations artistiques qui ne lui plaisent pas.



J'ai rappelé à Julien Odoul qu'en novembre dernier, il m'avait demandé, comme maire de Joigny, précisément, de faire annuler la programmation d'un film dans notre cinéma parce que celui-ci ne lui plaisait pas. Je pense qu'il a quelques problèmes de mémoire…



Le deuxième sujet, c'est la proposition qui a été faite ce matin par le Rassemblement National d'installer des climatisations pour 60 000 euros dans les lycées de la région.



Je me suis quand même permis de lui rappeler que depuis des années et des années, que la région Bourgogne-Franche-Comté a éco-conditionné ses aides. Ça veut dire que, avant de donner une subvention pour la réhabilitation d'un bâtiment municipal, la région s'assure que le confort thermique d'hiver, que le confort thermique d'été a été pris en compte par la commune, l'intercommunalité et par son équipe d'architectes.



À chaque fois que nous avons eu à débattre de ce sujet, Julien Odoul s'est opposé à ces éco-conditions, avec des mots de "khmers verts", "d'écolo-dingos", justifiant par la démagogie qui serait la nôtre. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes bien heureux d'avoir intégré dans nos règlements d'intervention ces éco-conditions.



Enfin, je suis revenu sur les trains dans le nord de l'Yonne, alors que Julien Odoul organise une pétition. Nul n'ignore qu'il y a de vraies difficultés sur la ligne de train du nord de l'Yonne, mais le 21 février 2025, le 21 février 2025, alors qu'était présentée à la région la stratégie globale d'achat de l'ensemble des matériels qui vont permettre, dans le nord de l'Yonne, d'avoir plus de rames et donc d'avoir des trains systématiquement plus grands pour faire notamment les trajets du matin et les trajets du soir qui accueillent les navetteurs, Julien Odoul et son groupe ne l'ont pas voté. Ils n'ont pas voté pour cette stratégie. Alors, ils peuvent toujours dire que six mois plus tard, ils se sont rattrapés quand il a fallu affecter les crédits et qu'ils les ont votés, la réalité, c'est que le 21 février 2025, ils n'ont pas voté la délibération et que c'est la majorité qui a décidé d'affecter des nouveaux matériels dans le nord de l'Yonne, qui arriveront d'ici quelques mois et qui, j'en suis certain, vont améliorer la situation. »



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