Bourgogne
REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ - Le Vice-Président Nicolas Soret renvoie Julien Odoul et les conseillers régionaux RN face à leurs propres fake-news, vidéo à l'appui
Publié le 25 Juin 2026 à 22h58
Réaction de Nicolas Soret
« Quelques mots depuis le Conseil régional où nous sommes en séance aujourd'hui. Après un échange que j'ai eu avec notre collègue conseiller régional Julien Odoul, qui depuis a fait une publication sur ses réseaux sociaux, j'aimerais apporter quelques précisions.
D'abord, Julien Odoul ce matin, en réponse à l'accueil dans l'Yonne d'une compagnie de théâtre qui présente son spectacle Passeport, un spectacle qui a été annulé par le maire de Castres, le maire RN, nous a répondu que ce n'était pas vrai et que jamais le RN n'imaginait faire interdire des spectacles ou des créations artistiques qui ne lui plaisent pas.
J'ai rappelé à Julien Odoul qu'en novembre dernier, il m'avait demandé, comme maire de Joigny, précisément, de faire annuler la programmation d'un film dans notre cinéma parce que celui-ci ne lui plaisait pas. Je pense qu'il a quelques problèmes de mémoire…
Le deuxième sujet, c'est la proposition qui a été faite ce matin par le Rassemblement National d'installer des climatisations pour 60 000 euros dans les lycées de la région.
Je me suis quand même permis de lui rappeler que depuis des années et des années, que la région Bourgogne-Franche-Comté a éco-conditionné ses aides. Ça veut dire que, avant de donner une subvention pour la réhabilitation d'un bâtiment municipal, la région s'assure que le confort thermique d'hiver, que le confort thermique d'été a été pris en compte par la commune, l'intercommunalité et par son équipe d'architectes.
À chaque fois que nous avons eu à débattre de ce sujet, Julien Odoul s'est opposé à ces éco-conditions, avec des mots de "khmers verts", "d'écolo-dingos", justifiant par la démagogie qui serait la nôtre. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes bien heureux d'avoir intégré dans nos règlements d'intervention ces éco-conditions.
Enfin, je suis revenu sur les trains dans le nord de l'Yonne, alors que Julien Odoul organise une pétition. Nul n'ignore qu'il y a de vraies difficultés sur la ligne de train du nord de l'Yonne, mais le 21 février 2025, le 21 février 2025, alors qu'était présentée à la région la stratégie globale d'achat de l'ensemble des matériels qui vont permettre, dans le nord de l'Yonne, d'avoir plus de rames et donc d'avoir des trains systématiquement plus grands pour faire notamment les trajets du matin et les trajets du soir qui accueillent les navetteurs, Julien Odoul et son groupe ne l'ont pas voté. Ils n'ont pas voté pour cette stratégie. Alors, ils peuvent toujours dire que six mois plus tard, ils se sont rattrapés quand il a fallu affecter les crédits et qu'ils les ont votés, la réalité, c'est que le 21 février 2025, ils n'ont pas voté la délibération et que c'est la majorité qui a décidé d'affecter des nouveaux matériels dans le nord de l'Yonne, qui arriveront d'ici quelques mois et qui, j'en suis certain, vont améliorer la situation. »
Sa vidéo : https://www.facebook.com/share/v/1L8zS4U2Eg/?mibextid=wwXIfr
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Vous savez quoi ? Vous avez chaud ? Le pire arrive d'ici quelques jours
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
CANICULE - Le Préfet de Saône et Loire interdit toutes les manifestations sportives de plein-air, ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.