Chalon /autour de Chalon

AVIS DE DECES - Madame Claudette COURANT née RENAUD

Publié le 26 Juin 2026 à 06h56

 CHALON-SUR-SAÔNE - CHAMPFORGEUIL


La famille et les amis de

Madame Claudette COURANT née RENAUD
vous font part de son décès.
Un recueillement aura lieu le mardi 30 juin 2026 à 9h30 au cimetière de Champforgeuil.