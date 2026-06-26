AVIS DE DECES - Monsieur Bernard DELRIEU

CHALON-SUR-SAÔNE



Fabienne et Marc ses enfants et leurs conjoints ;

Gilles FOURNIER son beau-fils ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard DELRIEU

Docteur en chirurgie dentaire, retraité

survenu le samedi 20 juin 2026, dans sa 92e année.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 1er juillet, à 15h15, au crematorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Madame Geneviève DELRIEU

décédé en 2022.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.