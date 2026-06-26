Chalon sur Saône
AVIS DE DECES - Monsieur Bernard DELRIEU
Publié le 26 Juin 2026 à 06h57
CHALON-SUR-SAÔNE
Fabienne et Marc ses enfants et leurs conjoints ;
Gilles FOURNIER son beau-fils ;
ainsi que toute la famille,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de
Monsieur Bernard DELRIEU
Docteur en chirurgie dentaire, retraité
survenu le samedi 20 juin 2026, dans sa 92e année.
Les obsèques seront célébrées le mercredi 1er juillet, à 15h15, au crematorium de Crissey.
La famille rappelle à votre souvenir son épouse,
Madame Geneviève DELRIEU
décédé en 2022.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
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