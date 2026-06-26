Saint-Marcel

AVIS DE DECES - Monsieur Raymond EUVRARD

Publié le 26 Juin 2026 à 06h58

 SAINT-MARCEL


Le comité FNACA CHALON SUD,

vous fait part du décès de notre adhérent et ami

Raymond EUVRARD
Ses obsèques auront lieu lundi 29 juin à 10 heures à l'église de Saint-Marcel.