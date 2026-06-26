AVIS DE DECES - Monsieur Pierre GACON

FONTAINES



Madame Jeannine GACON, son épouse ;

Franck et Laurence,

Sylvie et Thierry,

ses enfants et leurs conjoints ;

Amandine, Elodie, Nathan, Mélanie, Loïs, Evan, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Pierre GACON

survenu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 3 juillet à 10 heures en l'église de Fontaines.

Ni fleurs, ni plaques, des dons au profit de la Ligue contre le cancer pourront être réalisés.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.