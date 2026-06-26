Fontaines

AVIS DE DECES - Monsieur Pierre GACON

Publié le 26 Juin 2026 à 06h59

 FONTAINES


Madame Jeannine GACON, son épouse ;
Franck et Laurence,
Sylvie et Thierry,
ses enfants et leurs conjoints ;
Amandine, Elodie, Nathan, Mélanie, Loïs, Evan, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Pierre GACON
survenu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 3 juillet à 10 heures en l'église de Fontaines.

Ni fleurs, ni plaques, des dons au profit de la Ligue contre le cancer pourront être réalisés.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.