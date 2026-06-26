Nord de l'agglomération

AVIS DE DECES - Monsieur Michel LEBRET

Publié le 26 Juin 2026 à 07h00

 DEMIGNY


Ses fils,

vous font part du décès de

Monsieur Michel LEBRET
Ses obsèques seront célébrées le mardi 30 juin à 10h30 en l'église de Demigny.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.