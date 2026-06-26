AVIS DE DECES - Madame Georgette MARMORAT née GROSBOIS

MERCUREY - BUXY - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL



Madame MARMORAT Danielle ;

Monsieur MARMORAT Jean-Pierre ;

Madame LAVOLÉ Annick ;

Monsieur et Madame TSIEN Dominique et Ta-Cheh,

ses enfants et son gendre ;

ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette MARMORAT née GROSBOIS

à l'âge de 100 ans.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 1er juillet 2026 à 9h15 au Crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Pierre

décédé en 2011

et remercie le personnel de l'EHPAD de Buxy pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.