Mercurey

AVIS DE DECES - Madame Georgette MARMORAT née GROSBOIS

Publié le 26 Juin 2026 à 07h01

 MERCUREY - BUXY - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL


Madame MARMORAT Danielle ; 
Monsieur MARMORAT Jean-Pierre ; 
Madame LAVOLÉ Annick ; 
Monsieur et Madame TSIEN Dominique et Ta-Cheh, 
ses enfants et son gendre ; 
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette MARMORAT née GROSBOIS
à l'âge de 100 ans.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 1er juillet 2026 à 9h15 au Crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Pierre
décédé en 2011
et remercie le personnel de l'EHPAD de Buxy pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.