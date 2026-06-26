AVIS DE DECES - Madame Gisèle THOMAS née FERRAND

SAINT-MARCEL - GIVRY - AJACCIO



Brigitte et Frédéric CARRO,

Sylvie et Michel LABORDE,

Christine THOMAS,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses frère, sœur

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle THOMAS née FERRAND

survenu le mardi 23 juin 2026,

à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 1er juillet à 10 heures en l'église de Saint-Marcel.

Pas de plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine et rappelle à votre souvenir

Albert

son époux décédé en 2001

Gilles

son fils décédé en 2017.