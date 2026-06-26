Saint-Marcel

AVIS DE DECES - Madame Gisèle THOMAS née FERRAND

Publié le 26 Juin 2026 à 07h02

 SAINT-MARCEL - GIVRY - AJACCIO


Brigitte et Frédéric CARRO, 
Sylvie et Michel LABORDE, 
Christine THOMAS, 
ses enfants ; 
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses frère, sœur 
et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle THOMAS née FERRAND
survenu le mardi 23 juin 2026, 
à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 1er juillet à 10 heures en l'église de Saint-Marcel. 
Pas de plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine et rappelle à votre souvenir

Albert
son époux décédé en 2001
Gilles
son fils décédé en 2017.