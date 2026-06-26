L'U Express de Mercurey en soutien aux sapeurs-pompiers

En soutien à l'intervention des sapeurs-pompiers sur l'incendie ayant couvert quelques 20 hectares ce jeudi, l'U Express de la commune a tenu à offre des packs d'eau, le tout distribués par les élus de la commune. Ce vendredi matin, le petit déjeuner qui sera servi par la mairie (café, jus de fruit, brioche, gâteaux, etc.) est lui aussi offert par l'entreprise. Un joli geste solidaire en soutien à l'intervention.