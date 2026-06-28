Plus de 300 pompiers mobilisés sur une quinzaine de feux de broussailles en Saône et Loire pour la seule journée de samedi

Encore une journée intense en activités pour nos sapeurs-pompiers du SDIS 71 ce samedi.

Marmagne, Fretterans, Les Guerreaux, Rigny sur Arroux, Digoin, Saint Igny de roche, Gueugnon, Saint Didier sur Arroux, Changy, Saint Marcel, Sagy, La Chapelle Naude et Saint Léger sous Beuvray ont été concernés ce samedi par des feux de broussailles, le tout de 10H du matin à près de 3H dans la nuit de samedi à dimanche.

Au total, ce sont plus de 310 sapeurs-pompiers professionnels et bénévoles mobilisés sur la seule journée d'hier.

Nous vous recommandons la plus grande prudence dans vos gestes quotidiens afin de limiter les risques incendies. La journée de dimanche s'annonce d'ores et déjà compliquée avec des conditions météorologiques renforçant les risques.