Saint-Rémy
L’Audition des élèves marque la fin de la saison scolaire de l’école de musique de Saint Rémy/Les Charreaux.
Par Christian CLEAUX
Publié le 30 Juin 2026 à 21h58
Rythmée par les cycles scolaires, l’école de musique de l’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux se met au repos en période estivale pour une reprise en septembre.
Quel que soit l’âge, il est souvent difficile de se présenter devant un auditoire même si les parents, les frères et sœurs sont dans la salle pour apporter leur soutien, il n’en reste pas moins que la présence des copains, professeurs et musiciens de l’orchestre fait monter le stress.
Pour encourager tous ces jeunes élèves lors de cette audition organisée par Denis Desbrières, coordinateur de l’école de musique et professeur de percussion, une bonne dose d’applaudissements bien méritée, aidait et rassurait un peu.
Ce samedi matin, 6 classes ont participé et présenté le travail réalisé durant cette formation musicale et instrumentiste.
Les saxophones ont ouvert les prestations avec Pocahontas, "Etude de Piazzola" et "Sax Blues".
Les flûtes avec "Petit Matin", "Duo de la Chauve-souris" et une pièce bien connue mais pas simple "le Menuet de l’Arlésienne".
Cuivres et pas des moindres avec le tuba ont montré toute leur capacité dans "Trio Sonata" et "What Moxie".
Un cours un peu particulier avec les grands élèves de l’Atelier jazz dans "Good Baits" et "Basin’ Street Blues".
L’Ecole de musique, c’est aussi un élément important pour les futurs musiciens, c’est la formation musicale et les jeunes suivent divers cours dont le chant. Ils ont interprété pour le grand bonheur du public "One more time" et "Pour louper l’école".
Dans un orchestre, on dit que les percussions sont le second chef mais mieux vaut être bien formé pour jouer des percussions. Les jeunes en ont fait la démonstration avec "Kronos".
Pour terminer cette audition, sous la baguette de Denis Desbrières, tous les élèves réunis en orchestre et leurs professeurs ont joué 2 morceaux empruntés au répertoire d’aubade de l’Harmonie "La Vita e Bella" et "St Thomas".
Après avoir joué, un petit réconfort était de mise, le président de l’Harmonie Laurent Bonnin a invité tout le monde à passer dans le hall pour prendre le verre de l’amitié.
C.Cléaux
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