Le jury national du Label Villes et Villages Fleuris en inspection : la commune de Châtenoy le Royal va-t-elle conserver son label 4 fleurs ?

Dans le cadre du contrôle du niveau « Quatre Fleurs », la commune a été visitée ce mardi 23 juin 2026 par le jury national du Label Villes et Villages Fleuris sous un soleil de plomb.

Cette année, marquée par la canicule, n’est pas particulièrement propice aux plantations ; garder les plantes de son potager en bonne santé, son jardin d’ornement en bon état de floraison demandent beaucoup d’investissement en temps, en eau, en entretien.

Châtenoy le Royal a fait le maximum afin de présenter au jury national du label Villes et Villages fleuris le plus beau fleurissement qu’il était possible d’avoir au vu des conditions météo.

Le jury composé de 3 membres est venu inspecter la commune :

Maryse Friot Présidente du jury. Elle est aussi présidente de la Société d’Horticulture de Touraine (S.H.O.T) qui est une association loi 1901 ayant pour objectif de partager et transmettre les connaissances botaniques, de comprendre et connaître les plantes pour les jardins de demain et de les maintenir en bonne santé.

Yaël Haddad Journaliste presse professionnelle du paysage, matériel et paysage. Journaliste qui est, à priori, sensible à la gestion et aux soins des arbres. Elle est membre de la SFA (Société Française d’Arboriculture).

Francis Grandjean Responsable du service Espaces Verts de la ville de Toul pendant 28 ans. En retraite depuis le 1er juillet 2025, c’est le Monsieur Quatre fleurs », de la ville de Toul.

Les membres du jury, bien conscients des difficultés rencontrées par cette chaleur grillant tout, demandant un surcroît de vigilance, en tiendront certainement compte, mais un concours est un concours et rien n’est jamais acquis d’avance.

Monsieur le maire Vincent Bergeret, madame le sénateur Marie Mercier pour qui le label est si cher, les élus, les agents des espaces verts, tous croisent les doigts pour une reconduction du label en espérant que la promenade dans le zoom non climatisé n’influencera pas la décision du jury.

C.Cléaux

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