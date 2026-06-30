Châtenoy le Royal - championnats UFOLEP au stand du Tir Sportif les 3-4 et 5 juillet

Un championnat qui va réunir environ 600 tireurs pour un peu plus de 1000 tirs sur 3 jours au stand de tir Guy Chapuis.

90 bénévoles seront mobilisés durant ces championnats pour assurer la petite intendance, les besoins sur les pas de tir, la surveillance, la sécurité ...

Les épreuves de cara 10m, 50m couchée, de pistolet 10m, 25m et poudre noire...se dérouleront au club de Châtenoy, le ball trap au club de Chagny.

La restauration se fera au collège Louis Aragon.

Les compétitions débuteront le vendredi après-midi et se termineront le dimanche à midi avec la remise des 44 trophées.

Cette année les compétitions sont ouvertes à partir des 11/12 ans jusqu’aux vétérans. Deux nouveautés : le pistolet Vétérans et le pistolet Dames