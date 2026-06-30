Politique
PRESIDENTIELLE 2027 - Le 1er tour est fixé au 18 avril
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 30 Juin 2026 à 23h57
C'est tranché... Le premier tour de la présidentielle se jouera le 18 avril avec un second tour le 2 mai , en sachant que le 1er mai tombe un samedi en 2027. A noter la petite subtilité, quelque soit le Président élu au soir du 2 mai, il faudra attendre la mi-mai pour son investiture officielle, Emmanuel Macron étant de facto Président de la République jusqu'au 14 mai.
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