PRESIDENTIELLE 2027 - Le 1er tour est fixé au 18 avril

C'est tranché... Le premier tour de la présidentielle se jouera le 18 avril avec un second tour le 2 mai , en sachant que le 1er mai tombe un samedi en 2027. A noter la petite subtilité, quelque soit le Président élu au soir du 2 mai, il faudra attendre la mi-mai pour son investiture officielle, Emmanuel Macron étant de facto Président de la République jusqu'au 14 mai.