Offre d'emploi
Aquilus Chalon recrute un RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)
Publié le 01 Juillet 2026 à 17h13
Aquilus Chalon est concessionnaire de la marque AQUILUS PISCINES et SPAS.
Notre métier : concevoir des espaces bien-être : construction et rénovation de piscines, installation de spas, de saunas, d’abris et d’équipements…
À propos du poste :
Sous la direction du Gérant de la SARL ADS à CHALON SUR SAONE (71), vous aurez pour mission principale de piloter l'activité technique et d'encadrer nos équipes terrain.
Vos missions principales :
Management : Encadrer et animer une équipe de 2 à 4 techniciens au quotidien.
Organisation : Coordonner et optimiser les plannings d'intervention en lien étroit avec le service commercial.
Relation Fournisseurs : Gérer le Service Après-Vente (SAV) et assurer le suivi technique avec nos fournisseurs.
Gestion de projets : Piloter le bon déroulement des chantiers en collaboration avec nos partenaires externes.
Votre profil :
Vous justifiez d'une solide expérience sur un poste similaire (des références professionnelles pourront vous être demandées au cours du processus de recrutement)
Reconnu pour votre expertise technique, vous avez le sens des responsabilités et du travail en équipe.
Vous êtes organisé(e), réactif(ve) et doté(e) d'un excellent relationnel.
Informations complémentaires :
Type de contrat : CDI
Date de début : Poste à pourvoir dès septembre 2026 (possibilité de s’adapter)
Lieu : CHALON SUR SAONE (71)
Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et passionné(e) par le secteur de la piscine ?
Postulez dès maintenant en contactant notre magasin Aquilus Chalon au 03 85 48 84 85 ou envoyez votre CV à [email protected]
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