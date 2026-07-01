Agglomération chalonnaise

L’évènement 3 Brasseurs, c’est jeudi 2 juillet

Par Serge DUNAND

Publié le 01 Juillet 2026 à 17h34

L’évènement 3 Brasseurs, c’est jeudi 2 juillet

Ce jeudi soir, lancement de notre nouvelle bière du mois, la Aloha ISLAND, accompagné du groupe THREE BIRDS WHISPER pour ambiancer la soirée.

Rendez-vous dès le jeudi 2 juillet pour la déguster…

On vous attend nombreux !

  • Service en continu 11 h 30-22 h
  • 7 jours sur 7
  • Bières brassées sur place
  • Happy Hour tous les jours 16 h-19 h
  • Réservations : 03 85 45 11 30

 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Brasserie Les 3 Brasseurs Chalon-sur-Saône
5 bis, rue René Cassin
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 45 11 30

Publi-information Serge DUNAND
[email protected]
Tél. : 06 32 00 00 49