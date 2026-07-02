AVIS DE DECES - Monsieur Lucien PLAT

SAINT-MARCEL



Josette, son épouse ;

Jean-François et Patricia,

Christine et Jean-Luc,

Philippe et Nadine,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien PLAT

dit « Lulu »

survenu à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le lundi 6 juillet à

13h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Vous pourrez rendre visite à Lulu à partir du samedi 4 juillet à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.