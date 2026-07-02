Saint-Marcel

AVIS DE DECES - Monsieur Lucien PLAT

Publié le 02 Juillet 2026 à 07h10

 SAINT-MARCEL


Josette, son épouse ; 
Jean-François et Patricia, 
Christine et Jean-Luc, 
Philippe et Nadine, 
ses enfants ; 
ses petits-enfants ; 
ses arrière-petits-enfants ; 
et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien PLAT
dit « Lulu »
survenu à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le lundi 6 juillet à 
13h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.
Vous pourrez rendre visite à Lulu à partir du samedi 4 juillet à la chambre funéraire de Saint-Marcel. 
Fleurs naturelles seulement. 
La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.