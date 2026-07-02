Chalon sur Saône

AVIS DE DECES -Madame Marie-Noëlle BERGER née AUGOYARD

Publié le 02 Juillet 2026 à 07h11

 CHALON-SUR-SAÔNE


Patrick et Dominique BERGER,
Anne-Marie et Gérard FLAUX, 
ses enfants et leurs conjoints ;
Julie et Charles, Adrien, Emma, Solène, Oanelle, Loeiz, 
ses petits-enfants ;
Mia et Naomie, 
ses arrière-petites-filles ;
et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Noëlle BERGER née AUGOYARD
survenu le samedi 27 juin 2026, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 juillet, à 14h30, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.