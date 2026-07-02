AVIS DE DECES -Madame Marie-Noëlle BERGER née AUGOYARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Patrick et Dominique BERGER,

Anne-Marie et Gérard FLAUX,

ses enfants et leurs conjoints ;

Julie et Charles, Adrien, Emma, Solène, Oanelle, Loeiz,

ses petits-enfants ;

Mia et Naomie,

ses arrière-petites-filles ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Noëlle BERGER née AUGOYARD

survenu le samedi 27 juin 2026, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 juillet, à 14h30, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.