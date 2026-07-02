AVIS DE DECES - Monsieur Michel CHEVROT

LUX



Françoise, son épouse ;

Sylvain, Laurent, Flavien,

ses fils et leurs conjointes ;

Alec, Coraline, Hugo, Quentin,

ses petits-enfants ;

ses frères, ses belles-sœurs

et son beau-frère,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel CHEVROT

survenu le samedi 27 juin 2026, à l'âge de 82 ans.

Michel repose au funérarium de Saint-Rémy, où des visites sont possibles.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 8 juillet, à 15h15, au Crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement ou participation à la collecte pour France Alzheimer 71.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.