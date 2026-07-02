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AVIS DE DECES - Monsieur Michel CHEVROT

Publié le 02 Juillet 2026 à 07h12

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Françoise, son épouse ;
Sylvain, Laurent, Flavien,
ses fils et leurs conjointes ;
Alec, Coraline, Hugo, Quentin, 
ses petits-enfants ;
ses frères, ses belles-sœurs 
et son beau-frère,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel CHEVROT 
survenu le samedi 27 juin 2026, à l'âge de 82 ans.
Michel repose au funérarium de Saint-Rémy, où des visites sont possibles.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 8 juillet, à 15h15, au Crématorium de Crissey.
Fleurs naturelles uniquement ou participation à la collecte pour France Alzheimer 71.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.