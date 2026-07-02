Crissey

AVIS DE DECES - Madame Jeanne Emilienne DESFETE née MONIN

Publié le 02 Juillet 2026 à 07h13

 CRISSEY


Daniel et Michelle, Rosine et Jean-Paul, Alain (†) et Maryse, Denis et Christine, Philippe et Régine, Patrick et Christine, Christelle,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines ;
son amie « Dédé »,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne Emilienne DESFETE née MONIN
survenu le mardi 30 juin 2026, 
à l'âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 juillet, à 15 heures, en l'église de Crissey.

Nous rappelons à votre souvenir

Roger
son époux.
La famille remercie chaleureusement Marina et Thierry ainsi que tout le personnel des Hirondelles.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.