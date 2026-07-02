AVIS DE DECES - Madame Jeanne Germaine BORGNE née CHANCRE

CHALON-SUR-SAÔNE



Les familles BORGNE, GALLEY et TOURON,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Jeanne Germaine BORGNE née CHANCRE

décédée le vendredi 26 juin 2026, dans sa 107e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 juillet, à 10 heures, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

Jeanne Germaine reposera à la chambre funéraire de Chalon-sur-Saône 68 bis Avenue Monnot à partir du jeudi 2 juillet.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Fleurs naturelles uniquement.

Pas de plaques.